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Volvo готовится к выпуску обновленных моделей 

Car.ru 3 часа назад
Как изменятся автомобили Volvo в 2021 году
Фото: Car.ru
Представители компании Volvo заявили, что готовятся выпустить новые версии автомобилей из 90-й серии. Это самые популярные модели бренда, поэтому именно для них разрабатываются новые опции для конкурирования с премиальными немецкими производителями.
Так, в 2021 году автомобиль XC90 Recharge, бывший T8, получит ценник в 64,5 тысяч долларов в базовой версии. Это на 3,5 тысячи долларов меньше, нежели в 2020 году. Аналогичная учесть ждет и версию S90 Recharge. Новая цена авто — 61 тысяча долларов, прежняя была на 3 тысячи долларов выше. Оба авто имеют подключаемую гибридную систему.
Модель S90 в кузове седан получит новую радиаторную решетку, а также хромированную полоску по всей ширине снизу. Переработают дизайнеры компании также крышку багажника и сделают новый спойлер. На выхлопных трубах больше не будет накладок.
Автомобиль V90 Cross Country избавится от пластиковой накладки по бокам и, как и S90, получит переработанную радиаторную решетку. Снизу же передняя часть авто будет немного выступать вперед.
Модель XC90 изменится внутри. Теперь в ней будет 6 мест с капитанскими сиденьями. В некоторых комплектациях они получат массажную функцию.
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Автоновости , Volvo
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