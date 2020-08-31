В России стартовали продажи нового Toyota Highlander 

31 августа стартуют продажи абсолютно нового Toyota Highlander , который уже успел завоевать звание лучшего семейного кроссовера по всему миру.

Автомобиль номинирован на престижную премию Всемирный автомобиль года, в рамках которой экспертное жюри ежегодно выбирает лучшую новую модель из самых достойных новинок, оценивая технические параметры и потребительские характеристики. Новый Toyota Highlander пользуется популярностью с первого дня приема заказов и в России: еще до старта продаж спрос на него превысил план на 142%. 80% российских покупателей отдают предпочтение топовой версии кроссовера Люкс Safety, делая выбор в пользу максимального уровня комфорта и безопасности, 20% остановили свой выбор на комплектации Престиж.

Абсолютно новый Toyota Highlander построен на глобальной архитектуре TNGA, которая качественно изменила характеристики автомобиля. Благодаря ей новый автомобиль стал азартнее и динамичнее в управлении, сохранив высокий уровень комфорта водителя и всех пассажиров. Более длинный и широкий кузов с пониженным центром тяжести и увеличенной колесной базой обеспечивает удобство посадки и высадки пассажиров задних рядов, а использование высокопрочных сталей и композитных материалов позволяет автомобилю иметь низкий вес и высокую жесткость кузова, что создает необходимый уровень безопасности. Новый полноразмерный кроссовер оснащается бензиновым двигателем V6 мощностью 249 л.с. Система изменения фаз газораспределения VVT-iW работает в очень широком диапазоне, что позволяет при частичных нагрузках снизить расход топлива, а при высоких получить максимальную отдачу двигателя. Все это работает на доступном бензине АИ-92, обеспечивая водителю спокойствие даже в путешествиях по российской глубинке. Эффективная восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия оптимально использует потенциал двигателя и способна подстраиваться под стиль вождения благодаря адаптивной работе блока управления.

Cмелый дизайн абсолютно нового Toyota Highlander сочетает брутальность и элегантность. Внушительная двухуровневая трапеция решетки радиатора и выразительные колесные арки вселяют уверенность, а смещенная назад парящая линия крыши и узкие задние фонари придают облику автомобиля динамику и легкость. Такие детали, как передняя светодиодная проекционная оптика и большие 20-дюймовые колесные диски, дополняют запоминающийся образ нового полноразмерного кроссовера.

Стильная передняя панель с большим экраном мультимедийной системы поддерживается мощной и широкой центральной консолью, разделяющей передние кресла. Отделка кожей в сочетании со вставками под металл со специальной текстурой, декоративная прострочка и кнопки в едином стиле подчеркивают премиальный статус абсолютно нового Toyota Highlander. Для салона автомобиля доступны четыре цвета кожаной отделки и два варианта декоративных вставок, а также эксклюзивная амбиентная подсветка, создающая особую атмосферу спокойствия в интерьере.

Благодаря увеличению длины кузова и колесной базы на 60 мм посадка на сиденья второго и третьего ряда стала удобней, а также расширились диапазоны продольной регулировки сидений. Более широкий кузов позволил сделать более комфортным диван для пассажиров третьего ряда, а сиденья второго ряда получили более выраженную боковую поддержку. Даже при полной посадке в салоне остается место для двух полноразмерных чемоданов, которые удобно загружать благодаря багажной двери с регулировкой по высоте с функцией памяти. Для удобства пассажиров салон оснащен множеством мест для хранения: спереди на центральной консоли, внизу под мультимедийной системой и над перчаточным ящиком, а также в центральном подлокотнике и карманах дверей. Чтобы все пассажиры могли оставаться на связи, предусмотрены четыре USB-разъема для зарядки мобильных устройств два спереди, два сзади, а также две дополнительные розетки на 12 V.

Уже в комплектации Престиж абсолютно новый Highlander отличается внушительным списком оснащения. В данной версии покупателям доступны светодиодная передняя оптика с омывателем и противотуманные фары, а также передние и задние датчики парковки с функцией автоматического торможения, новая приборная панель с 7-дюймовым цветным экраном, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и 8-дюймовым дисплеем, USB-разъемы для задних пассажиров и полноценный зимний пакет с дополнительным электрическим отопителем и воздуховодами для задних пассажиров.

В максимальной комплектации Люкс Safety автомобиль впечатляет отделкой салона натуральной кожей и двойными шумоизолирующими передними стеклами, которые полностью избавляют от аэродинамических шумов и создают особую атмосферу комфорта в салоне. На новой модели Highlander в топовой версии впервые для Toyota в России представлена двухсекционная панорамная крыша большой площади, которая обеспечивает дополнительное ощущение простора и удивительные впечатления для пассажиров всех трех рядов. В списке оснащения топовой версии высокотехнологичный проекционный дисплей на лобовое стекло, аудиосистема JBL с 11 динамиками, полный зимний пакет с электрообогревом всей поверхности лобового стекла и подогревом передних и задних сидений, а также легкосплавные 20-дюймовые диски.

Абсолютно новый Toyota Highlander единственный автомобиль в сегменте, оснащенный двумя системами полного привода на выбор. В комплектации Престиж семейный кроссовер оборудован обновленной системой подключаемого полного привода Dynamic Torque Control AWD System, а в комплектации Люкс Safety новой системой полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD с двумя отдельными муфтами для каждого колеса задней оси. Это позволяет адаптивно управлять потоком крутящего момента, распределяя его в зависимости от дорожной ситуации, и добиваться лучшего сцепления в условиях бездорожья и более высокой стабильности при прохождении скоростных поворотов.

Cистема Multi-Terrain Select адаптирует характеристики работы двигателя, трансмиссии и электроники под тип покрытия, расширяет возможности автомобиля на бездорожье, а интегрированный программный комплекс активного управления AIM обеспечивает безопасность в сложных дорожных условиях на твердом покрытии.

Новый Toyota Highlander обладает репутацией лучшего семейного автомобиля благодаря высочайшему уровню пассивной безопасности, подтвержденному оценками независимых североамериканских организаций NHTSA и IIHS, а также австралийской ANCAP. Прочная структура кузова и восемь подушек безопасности обеспечивают спокойствие пассажиров на всех трех рядах. Дополнительную уверенность водителю придает пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0, доступный в комплектации Люкс Safety. В него входят динамический радарный круиз-контроль с поддержанием дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC), объединенный с системой распознавания дорожных знаков (RSA) и работающий во всем скоростном диапазоне, cистема оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA), система контроля и информирования об усталости водителя (SWS), система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS) и система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB). Кроме этого, в оснащение модели входят система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM), система помощи при выезде с парковки с функциями визуального и звукового оповещения и функцией автоматического торможения (RCTAB) и система автоматического торможения с функцией обнаружения неподвижных объектов (PKSB).