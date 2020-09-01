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В Дептрансе Москвы объяснили, зачем нужна платная парковка 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Москвичам объяснили смысл платных парковок
Фото: Вечерняя Москва
В департаменте транспорта Москвы ответили на часто задаваемый вопрос жителей столицы о платных парковках. В ведомстве рассказали, зачем они нужны. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.
Так, платные парковки необходимы для сдерживания трафика движения. Специалисты ведомства привели в пример парковку в районе Новокосино, там до октября 2018 года территория использовалась жителями Подмосковья как «перехватывающая парковка», а грузовиками — как бесплатная парковка у складских помещений.
После того, как парковку в районе сделали платной, жители могут получить резидентное разрешение, которое позволяет бесплатно парковаться на платных парковках района с 20 до 8 часов. А при оплате в три тысячи рублей в год это разрешение будет действовать круглосуточно.
Отмечается, что благодаря появлению платных парковок воздух в районе стал чище, снизилась интенсивность движения, стало меньше ДТП и появились дополнительные средства на благоустройство территории.
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