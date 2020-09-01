Москвичам объяснили смысл платных парковок

В департаменте транспорта Москвы ответили на часто задаваемый вопрос жителей столицы о платных парковках. В ведомстве рассказали, зачем они нужны. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Так, платные парковки необходимы для сдерживания трафика движения. Специалисты ведомства привели в пример парковку в районе Новокосино, там до октября 2018 года территория использовалась жителями Подмосковья как «перехватывающая парковка», а грузовиками — как бесплатная парковка у складских помещений.

После того, как парковку в районе сделали платной, жители могут получить резидентное разрешение, которое позволяет бесплатно парковаться на платных парковках района с 20 до 8 часов. А при оплате в три тысячи рублей в год это разрешение будет действовать круглосуточно.

Отмечается, что благодаря появлению платных парковок воздух в районе стал чище, снизилась интенсивность движения, стало меньше ДТП и появились дополнительные средства на благоустройство территории.