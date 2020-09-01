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В России начали продавать седан Kia K5 

Motor.ru и ещё 7 5 часов назад
В России начали продавать седан Kia K5
Фото: Motor.ru
Компания Kia объявила о старте продаж нового седана K5, который пришёл на смену Optima в России. Цены на новинку уже известны: они варьируются в диапазоне от 1 489 900 до 2 199 900 рублей. Модель предложат с двумя бензиновыми атмосферными двигателями, двумя коробками передач на выбор и передним приводом.
Сборка нового Kia K5 была запущена на заводе «Автотор» в Калининграде в середине июля. Седан можно купить с двигателем 2.0 MPI, который выдаёт 150 лошадиных сил и 192 Нм крутящего момента. В качестве альтернативы доступен новый 2,5-литровый мотор мощностью 194 лошадиные силы и 246 Нм момента. В первом случае агрегат сочетается с шестидиапазонным «автоматом», во втором — с восьмидиапазонным. Привод — исключительно передний.
Седану K5 российский сборки положена заводская пятилетняя гарантия (либо 150 тысячи километров пробега). Между тем, у дилеров сохранились запасы предшественника K5, модели Optima 2019 и 2020 годов выпуска, так что какое-то время бизнес-седаны будут продаваться параллельно.
Ранее стало известно, что у новой Kia K5/Optima появилась версия GT и полный привод. Седан комплектуется 2,5-литровой «турбочетвёркой» T-GDI мощностью 294 лошадиные силы и разгоняется с места до «сотни» за 5,8 секунды. Пока эта модификация предлагается только в США, однако не исключено, что позже полноприводный K5 доберётся и до европейского рынка.
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Автоновости , Kia
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