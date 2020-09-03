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Мишустин выделил пять миллиардов рублей на развитие дорог в регионах 

РИА Новости и ещё 30 1 час назад
Мишустин выделил пять млрд рублей на развитие дорог
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,95 миллиарда рублей на развитие дорожной сети в регионах, заявили в пресс-службе правительства.

"Средства будут использованы не только на ремонтные работы, но и на строительство новых участков дорог. Деньги выделяются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" и государственной программы "Развитие транспортной системы", — говорится в сообщении.

В числе получателей трансфертов — республики Башкирия, Марий Эл, Тыва и Северная Осетия — Алания, Волгоградская, Вологодская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Тамбовская, Тюменская и Челябинская области, Ненецкий автономный округ и Хабаровский край.

"Благодаря дополнительному финансированию уже в этом году будет отремонтировано около 110 километров магистралей, завершено строительство дороги в Мурманской области, а также ускорена реконструкция туннеля в Северной Осетии", — рассказали в кабмине.

Выделение средств, как сообщает правительство, поможет улучшить транспортную ситуацию в регионах, увеличить пропускную способность уже существующих дорог и своевременно завершить строящиеся объекты.
Доклад о расходовании средств должен быть представлен до февраля.
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Автоновости , Михаил Мишустин
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