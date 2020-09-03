Мишустин выделил пять млрд рублей на развитие дорог

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,95 миллиарда рублей на развитие дорожной сети в регионах, заявили в пресс-службе правительства.
"Средства будут использованы не только на ремонтные работы, но и на строительство новых участков дорог. Деньги выделяются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" и государственной программы "Развитие транспортной системы", — говорится в сообщении.
В числе получателей трансфертов — республики Башкирия, Марий Эл, Тыва и Северная Осетия — Алания, Волгоградская, Вологодская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Тамбовская, Тюменская и Челябинская области, Ненецкий автономный округ и Хабаровский край.
"Благодаря дополнительному финансированию уже в этом году будет отремонтировано около 110 километров магистралей, завершено строительство дороги в Мурманской области, а также ускорена реконструкция туннеля в Северной Осетии", — рассказали в кабмине.
Выделение средств, как сообщает правительство, поможет улучшить транспортную ситуацию в регионах, увеличить пропускную способность уже существующих дорог и своевременно завершить строящиеся объекты.
Доклад о расходовании средств должен быть представлен до февраля.