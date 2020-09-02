На первый серийный электромобиль в РФ не хватило денег

Компания Zetta в очередной раз перенесла сроки выпуска первого серийного российского электромобиля. На его создание сейчас не хватает денег, сообщает газета «Ведомости». Компания не смогла получить от Экспертного совета Фонда развития промышленности (ФРП) кредит в 99,9 миллиона рублей, так что срок производства передвигается на период после 2020 года.

В фонде уверены, что собственных средств Zetta не хватит.

«Компании нужен инвестор, который поверит в рыночные перспективы продукта и будет готов софинансировать проект вместе с фондом», — указал представитель организации и добавил, что заявку на займ снова рассмотрят как только фирма найдет спонсора.

Еще в начале августа предполагалось, что первый российский серийный электромобиль появится до конца текущего года. Zetta представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электрокара — 120 километров в час. Его примерная стоимость — 450 тысяч рублей. В год планируется выпускать по 15 тысяч машин и большую часть отправлять на экспорт.