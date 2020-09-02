«Русской Tesla» не хватило денег

Компания Zetta намеревалась выпустить первый российский серийный электромобиль до конца 2020 года, но этим планам не суждено сбыться: предприятию отказали в бюджетном кредите. Стартап рассчитывал взять почти 100 млн рублей на ускоренный запуск, но в итоге запуск производства пришлось перенести на неопределённый срок.

Серийное производство электромобилей от Zetta должно было стартовать ещё в начале 2020 года, но тогда в планы вмешалась пандемия коронавируса. В итоге компания перенесла запуск на конец года, и теперь подкралась новая проблема: недостаток финансирования на фоне кризиса.

Приходите со своим инвестором

О том, что выпуск серийного электромобиля City Modul 1 от Zetta отложен на период после 2020 года подтвердили и в самой компании, и в Фонде развития промышленности (ФРП), который отказал Zetta в займе на сумму 99,9 млн рублей. ФРП при Минпромторге существует для поддержки промышленных инвестиционных проектов и выдаёт за счёт бюджета сверхльготные займы на перспективные проекты. Так, Zetta хотела получить эти деньги под 1% годовых.

Основатели компании уже вложили в разработку моделей, выпуск опытных образцов и создание производственной площадки более 570 млн рублей. В том числе 139 млн рублей ушло на создание производства, и теперь именно на эти цели потребовались дополнительные деньги из бюджета.

По мнению экспертного совета ФРП, собственных средств компании даже с займом от фонда недостаточно для запуска производства «первых российских электрокаров» с нуля. Стартапу посоветовали найти частного инвестора, который поверит в их рыночные перспективы и будет готов софинансировать проект вместе с фондом. Если такой благодетель появится, Zetta сможет обратиться за займом ещё раз.

В фонде пояснили, что они кредитуют инвестпроекты уже работающих компаний, которые имеют возможность обслуживать займ из прочей выручки. Zetta же хотела денег под ещё не существующий продукт с туманными рыночными перспективами. Будет ли стартап обращаться за займом повторно — неизвестно.

(Не) большие надежды

City Modul 1 от Zetta формально не будет первым российским электромобилем — первый, Lada Ellada, разработал «АвтоВАЗ» ещё в 2011 году. Однако серийным он так и не стал, за 10 лет выпустили всего 100 экземпляров этой модели. Кроме того, в 2010 году инвестиционная группа «Онэксим» Михаила Прохорова занялась разработкой гибридного «Ё-мобиля», но в 2014-м проект свернули.

Zetta же планирует выпускать электромобили собственной разработки на площадке в Тольятти, пиковая мощность которой позволяет производить до 15 000 машин в год. Электромобиль будет доступен в трёх модификациях, стоимость базовой начинается с 550 000 рублей. На одной подзарядке такой электрокар сможет пробежать не менее 180 км. Премиальная модификация будет полноприводной и способной проехать до 360 км. В medium-версии запас хода заявлен такой же, но такую Zetta оснастят передним приводом. При этом заряжать «русскую Tesla» можно будет даже от обычных розеток 220-380 Вт.