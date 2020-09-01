Toyota Supra получила стильный обвес 

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Японской компанией Liberty Walk был представлен стайлинг-пакет под вариацию GR Supra известного автобренда Toyota . Речь идёт об агрессивном сплиттере, заднем антикрыле, боковых юбках, диффузоре и расширенных крыльях.

Данный комплект, который выполнили из стеклопластика, оценили в 14 850 дол. (1 174 000 руб.). За модификацию из углеродного надёжного волокна придётся отдать 17 930 дол. (примерно 1 300 000 руб.).

Кроме стайлинг-пакета транспортное средство может получить пневматическую подвеску AirRex, которая обойдётся в 7,9 тыс. дол. (600 000 руб.).

На территории Российской Федерации вариация GR Supra автобренда Toyota получила трёхлитровый шестицилиндровый двигатель на 340 «лошадей», имеющий турбонаддув. Совместно с мотором функционирует восьмидиапазонный «автомат».

До первой сотни транспортное средство осуществляет разгон за 4,3 сек. Максимальная скорость транспортного средства — 250 км/час. Стоимость Supra достигает 5,5 млн руб.