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В интернете представили новую Subaru WRX 

Car.ru 2 часа назад
В интернете представили новую Subaru WRX
Фото: Car.ru
Пока автолюбители всего мира ждут премьеру Subaru WRX, которая должна состояться в начале следующего года, независимыми дизайнерами был представлен вид будущей модели.
Недавно японский производитель показал STI EJ20 Final Edition. По словам компании, автомобиль выпущен в честь снятия с конвейера 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя, используемого Subaru уже три десятка лет. Это означает, что следующее поколение WRX получит абсолютно новый силовой агрегат.
Как ожидают художники, производитель увеличит радиаторную решётку и оснастит модель модернизированный оптикой, острые углы будут буквально врезаться в оформление передка. Поклонники бренда сразу узнают черты недавно представленного прототипа Subaru Levorg Wagon. Модель будет эксклюзивной для внутреннего рынка Японии, но дизайнеры марки явно используют находки в оформлении будущих моделей.
Ожидается, что для следующего WRX будет использована новая платформа, которую сейчас совместно разрабатывают Subaru и Toyota. «Тележка» позволит установить турбированный 2,4-литровый мотор. Специалисты предсказывают отдачу не менее 400 лошадиных сил.
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Автоновости , Subaru , Toyota , Subaru Levorg
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