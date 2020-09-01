В интернете представили новую Subaru WRX 

Пока автолюбители всего мира ждут премьеру Subaru WRX, которая должна состояться в начале следующего года, независимыми дизайнерами был представлен вид будущей модели.

Недавно японский производитель показал STI EJ20 Final Edition. По словам компании, автомобиль выпущен в честь снятия с конвейера 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя, используемого Subaru уже три десятка лет. Это означает, что следующее поколение WRX получит абсолютно новый силовой агрегат.

Как ожидают художники, производитель увеличит радиаторную решётку и оснастит модель модернизированный оптикой, острые углы будут буквально врезаться в оформление передка. Поклонники бренда сразу узнают черты недавно представленного прототипа Subaru Levorg Wagon. Модель будет эксклюзивной для внутреннего рынка Японии, но дизайнеры марки явно используют находки в оформлении будущих моделей.