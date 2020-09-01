Презентовали обновленный кроссовер Peugeot 3008 

Автопроизводитель Peugeot представлен обновленную модель 3008 в кузове кроссовера. Французы поменяли внешний вид автомобиля — теперь клиенты могут выбирать кузов в новой палитре.

После модернизации новый Peugeot 3008 получил новые передние фары, на которых сделали фирменные «клыки» светодиодов. Заметим, что точно такое же обновление коснулось таких моделей, как 208, 508 и 2008. Теперь решетка радиатора немного увеличена, а на капоте закреплен шильдик «3008».

Среди изменений в салоне — дисплей мультимедийной системы на 10 дюймов. Панель приборов имеет экран на 12.3 дюйма и может настраиваться.

В моторной гамме производитель решил представить сразу несколько вариантов. Здесь имеется двигатель на 1.2 литра на 130 л.с., который работает в паре с МКПП на 6 ступеней, мотор на 1.6 литра мощностью 180 л.с. и 4-цилиндровый агрегат на 1.5 литра мощностью 130 л.с.

Помимо этого, на рынок выйдут 2 гибрида. Версия с передним приводом будет оснащаться ДВС на 180 л.с. и электромотором на 110 л.с. вместе с АКПП. Разгоняться до отметки в 100 км/ч можно будет на 8.7 секунды, максимальная скорость, при этом, достигает 225 км/ч.

Версия с полным приводом имеет мотор на 200 л.с. и два электродвигателя — на 110 л.с. и на 112 л.с. Это единственный вариант, который будет работать с АКПП на 8 ступеней. Разгон до 100 км/ч будет происходить за 5.9 секунды. В дилерские центры автомобиль будет поступать уже к концу года.