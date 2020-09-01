У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7

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В автопарке полиции Москвы заметили один из самых дорогих внедорожников на российском рынке — BMW X7. Фотография опубликована в Telegram-канале «Московские новости».

На снимке запечатлен внедорожник со спецсигналами и надписью «Полиция» на боковой двери. О том, что автомобиль принадлежит московской полиции, свидетельствует код региона — 99.

Telegram-канал «Московские новости»

Ранее в Москве заметили еще один внедорожник BMW X7 с надписью « ДПС » на пятой двери. Автомобиль съезжал с Варшавского шоссе на МКАД.

Официального комментария ведомства о пополнении парка пока нет.

Согласно открытым данным, модель X7 базовой комплектации стоит свыше семи миллионов рублей. Самая дорогая версия в М-пакете обойдется покупателю в десять миллионов рублей.