Volvo отзывает в РФ более 250 автомобилей

Volvo отзывает в России более 250 автомобилейКомпания «Вольво Карс» объявила об отзыве 252 автомобилей Volvo S80 , V40CC, V60CC, XC60 и XC70, реализованных в 2014-2017 годы. Причина отзыва: при заполнении системы охлаждения двигателя антифризом возможно образование воздушной пробки. Это может привести к перегреву отдельных компонентов двигателя и их повреждению, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет установлена дополнительная отводная трубка между радиатором и расширительным бачком. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в мае компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 9837 автомобилей Volvo S60 , V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90, изготовленных в 2019-2020 годах. Причина отзыва: автоматическая система экстренного торможения (AEB), часть системы поддержки водителя IntelliSafe, может не всегда срабатывать из-за проблемы с программным обеспечением. В экстренной ситуации, когда водитель может оказаться невнимательным или не будет реагировать на приближающиеся препятствия, система AEB иногда может не срабатывать, что может увеличивать опасность столкновения. Важно, что это не влияет на действие стандартной системы торможения и других функций автомобиля. На автомобилях должно быть обновлено программное обеспечение. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

По итогам семи месяцев 2020 года российские дилеры Volvo реализовали 3290 автомобилей — на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки на российском рынке стал среднеразмерный кроссовер ХС60, разошедшийся в количестве 1050 единиц (-36%).