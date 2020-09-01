Стоит ли ждать осенью дефицита машин? 

На авторынке в России отмечается дефицит машин, который может обостриться после летних каникул.

Эксперты отмечают, что уже сегодня у большинства дилеров просто не хватает запасов на складе по определенным маркам. Планируется, что ситуация начнет стабилизироваться во второй половине сентября, хотя некоторые уверяют, что такие показатели сохранятся до начала зимы.

Специалисты говорят, что это лишь временная проблема, которую можно будет привести в порядок уже к концу этого года. Однако, осенью может возникнуть дефицит и других моделей, в том числе — Volvo . Пока что нет никакой определенности по поставкам в этом месяце, есть предположения, что на рынке не будет хватать конкретно модели ХС90.

Эксперты заметили, что такая тенденция очень сильно влияет на стоимость моделей. Но это не главный фактор роста, выше него есть и ситуацию с валютами, инфляция и прочее. Вероятно, в этом году ценники будут повышены еще не один раз. Судя по сегодняшней статистике, к концу года падение рынка составит 25%.