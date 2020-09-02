Появилось изображение нового спорткара Nissan Z 

Шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбаиса опубликовал в своем Instagram лаконичное изображение спорткара Z Proto, который станет следующим автомобилем Z-серии.

На дизайнерском наброске автомобиль, обрисованный несколькими изогнутыми линиями, показан в ракурсе три четверти сзади. На наиболее детально проработанной части — корме — видны четыре полоски фонарей, напоминающих заднюю оптику Nissan 300ZX , который выпускался в 80-х и 90-х годах прошлого века. Под кромкой крыши расположился современный логотип Z-серии.

Судя по опубликованному накануне видео-тизеру, спереди новый спорткар Nissan получит круглую светодиодную светотехнику, вдохновленную первым автомобилем серии Z — Datsun 240Z. В то время как экстерьер будет посвящен ретро-стилистике, в салоне спорткара наверняка появятся современные комфортные и технические опции.

Z Proto покажут 16 сентября в пока неуказанное время суток в ходе онлайн-премьеры. Вероятно, пока Nissan представит только прототип модели, которая выйдет в серию позднее под индексом 400Z и заменит в спортивной линейке японской марки купе 370Z.

По предварительным данным, новинка позаимствует платформу у Infiniti Q60 и получит 3,0-литровый «твин-турбо» V6 мощностью около 400 лошадиных сил. Пару мотору составит механическая или автоматическая коробка передач на выбор. Следуя современным трендам на электрификацию, Nissan со временем может выпустить версию спорткара с подключаемой гибридной силовой установкой.

Источник: alfonsoalbaisa / Instagram