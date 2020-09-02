За советский ГАЗ-69 в Италии просят 6 тысяч евро 

В Италии на продажу выставили советский ГАЗ-69 на местных номерах старого образца. Продавец готов отдать ГАЗ-69 за шесть тысяч евро (почти 530 тысяч рублей по нынешнему курсу). За эту сумму в России можно купить новую Lada Granta , причём не в самой «пустой» комплектации.

Автомобиль был выпущен на мощностях Ульяновского автозавода (об этом свидетельствует штамп на капоте), а в Европу он попал в 1973 году, причём на тот момент он был совершенно новым. Особенность этого экземпляра в том, что он имеет трёхдверный цельнометаллический кузов — серийно такая версия не выпускалась. Можно предположить, что это дело рук местного дистрибьютора.

Кроме того, этот ГАЗ-69 оснащается 1,8-литровым дизельным «атмосферником» фирмы Perkins, место которому уступил заводской 2,1-литровый бензиновый двигатель ГАЗ. Пробег составляет 336 тысяч километров.

Это далеко не первый случай, когда образцы советского автопрома оказываются за рубежом. Например, летом 2020 года энтузиаст из Индии восстановил советский ЗИЛ-131, который местные военные использовали армейский вездеход в качестве шасси для ракетной установки.

А весной этого же года раритетный советский микроавтобус РАФ 1954 года выпуска появился на одном из сайтов по продаже подержанных автомобилей в Чили. За него просили 800 тысяч песо или примерно 70 тысяч рублей по текущему курсу.

Источник: Automobile.it