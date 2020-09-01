В России взлетели цены на машины 

В России с 1 сентября взлетели цены на автомобили. Об этом сообщает Autonews.ru, который сравнил актуальные прайс-листы на модели с ценами, которые были в августе.

Автомобили Volkswagen подорожали в среднем на 30-100 тысяч рублей. Машины Renault увеличились в цене на 15-30 тысяч рублей. BMW стали дороже на 40-60 тысяч рублей.

По данным директора по маркетингу АГ «Авилон» Андрея Каменского, за первое полугодие автомобили в России подорожали в среднем на 3-7 процентов из-за колебаний курса, инфляции, обновления модельного ряда. Он не исключил, что осенью 2020 года произойдет очередная индексация.