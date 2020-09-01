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В России взлетели цены на машины 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
В России взлетели цены на машины
Фото: РИА Новости
В России с 1 сентября взлетели цены на автомобили. Об этом сообщает Autonews.ru, который сравнил актуальные прайс-листы на модели с ценами, которые были в августе.
Автомобили Volkswagen подорожали в среднем на 30-100 тысяч рублей. Машины Renault увеличились в цене на 15-30 тысяч рублей. BMW стали дороже на 40-60 тысяч рублей.
Причиной подорожания автомобилей стало проседание рубля, пояснил представитель ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. Слабость российской валюты в будущем может продолжить негативно сказываться на ценах.
По данным директора по маркетингу АГ «Авилон» Андрея Каменского, за первое полугодие автомобили в России подорожали в среднем на 3-7 процентов из-за колебаний курса, инфляции, обновления модельного ряда. Он не исключил, что осенью 2020 года произойдет очередная индексация.
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Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Тест-драйвы , BMW , Renault , Volkswagen , Олег Мосеев , Ассоциация "Российские автомобильные дилеры"
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