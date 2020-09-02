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«Яндекс. Драйв» снизил нештрафуемый порог скорости 

Car.ru 1 час назад
«Яндекс. Драйв» снизил нештрафуемый порог скорости
Фото: Car.ru
Представители каршеринговых компаний решили, что нештрафуемый порог скорости будет снижен.
Так, руководители российской компании «Яндекс. Драйв» разослали своим пользователям сообщение о том, что теперь водители не могут превышать скорость выше допустимой более, чем на 10 км/ч. По установленным в России правилам нештрафуемый порог заканчивается отметкой в 20 км/ч.
Интересно, что подобную инициативу давно пытаются одобрить в Государственной думе, однако пока что решение не принято. Но транспортные компании, в том числе каршеринговые, решили взять контроль над проблемой превышения скорости в свои руки.
Но в ГИБДД с такими поправками не согласны. Представители органов внутренних дел заявили, что руководители «Яндекс. Драйв» не имеют права штрафовать пользователей за нарушения ПДД, которые не записаны в КоАП. Как только федеральные власти примут решение о внесении поправок, тогда в каршеринге смогут изменить правила.
Пока что непонятно, прислушаются ли к словам МВД в «Яндекс. Драйв» или же пользователям сервиса стоит быть более аккуратными.
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Автоновости , Госдума , ГИБДД , МВД
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