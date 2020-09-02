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Автосалон в Лос-Анджелесе перенесут из-за пандемии 

Motor.ru 1 час назад
Автосалон в Лос-Анджелесе перенесут из-за пандемии
Фото: © Automotive News
Автосалон в Лос-Анджелесе, запланированный на вторую половину ноября, могут перенести на 21-31 мая 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Automotive News со ссылкой на три источника, близких к организаторам шоу.
Если информация подтвердится, автосалон проведут после Нью-Йоркского автошоу, перенесенного из-за коронавируса во второй раз — на апрель. А в июне состоится автосалон в Детройте, который пришлось отложить на целый год. Таким образом, в течение трех месяцев в США проведут сразу три крупных автомобильных мероприятия.
Нынешний год все же не останется без автовыставок, если пандемия вновь не внесет свои коррективы. На 26 сентября запланировано начало Пекинского моторшоу, перенесенного с апреля. Об отмене мероприятия в Китае пока не было информации. Европа же пока оказалась не готова устраивать крупные мероприятия: отложенный до октября автосалон в Париже все же не состоится.
Что касается моторшоу в Лос-Анджелесе, то оно было впервые проведено в 1907 году. В первой выставке, проведенной на роллердроме, поучаствовало 99 автомобилей. На сегодняшний день постоянной площадкой мероприятия является Лос-Анджелесский конференц-центр площадью 67 тысяч квадратных метров.
Из-за отмены большинства автосалонов и запрета на массовые мероприятия многие автомобильные марки перешли на премьеры в онлайн-формате. Так, уже сегодня Mercedes-Benz покажет в прямом эфире нового флагмана — S-Class W223, а на 3 сентября запланирован дебют концепта Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer с шасси от пикапа RAM 1500.
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Автоновости , Jeep , Mercedes-Benz , Jeep Wagoneer
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