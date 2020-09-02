Автосалон в Лос-Анджелесе перенесут из-за пандемии 

Автосалон в Лос-Анджелесе, запланированный на вторую половину ноября, могут перенести на 21-31 мая 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Automotive News со ссылкой на три источника, близких к организаторам шоу.

Если информация подтвердится, автосалон проведут после Нью-Йоркского автошоу, перенесенного из-за коронавируса во второй раз — на апрель. А в июне состоится автосалон в Детройте, который пришлось отложить на целый год. Таким образом, в течение трех месяцев в США проведут сразу три крупных автомобильных мероприятия.

Нынешний год все же не останется без автовыставок, если пандемия вновь не внесет свои коррективы. На 26 сентября запланировано начало Пекинского моторшоу, перенесенного с апреля. Об отмене мероприятия в Китае пока не было информации. Европа же пока оказалась не готова устраивать крупные мероприятия: отложенный до октября автосалон в Париже все же не состоится.

Что касается моторшоу в Лос-Анджелесе, то оно было впервые проведено в 1907 году. В первой выставке, проведенной на роллердроме, поучаствовало 99 автомобилей. На сегодняшний день постоянной площадкой мероприятия является Лос-Анджелесский конференц-центр площадью 67 тысяч квадратных метров.