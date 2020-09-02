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В России резко взлетели цены на авто 

Артём Кульша 44 минуты назад
В России резко взлетели цены на авто
Фото: РИА Новости
Ведущие автопроизводители повысили цены на ключевые и самые популярные в России модели автомобилей. Об этом сообщает Autonews.
С 1 сентября модели «Рено» (Renault) 2020 года выпуска стали дороже в среднем на 20 тысяч рублей. Например, стартовая версия «Аркана» (Arkana) в комплектации Life подорожала с 1,104 миллиона рублей до 1,124 миллиона рублей, а «Дастер» (Duster) в стартовой комплектации Access — с 777 тысяч рублей до 810 тысяч рублей. Цены на модели «Рено» 2019 года не изменились.
Модели «Фольксваген» (Volkswagen) подорожали на 30-100 тысяч рублей. Например, «Поло» (Polo) предпоследнего поколения стал дороже на 99,4 тысячи рублей (798,9 тысячи рублей против 699,5 тысячи рублей), новый «Поло» — на 29 тысяч рублей (821,9 тысячи рублей против 792,9 тысячи рублей), а стартовые комплектации «Туарега» (Touareg) и «Тигуана» (Tiguan) — на 100 тысяч рублей (3,799 миллиона рублей и 1,759 миллиона рублей соответственно).
Почти все модели «БМВ» (BMW) подорожали на 40-50 тысяч рублей, например, «БМВ 3» (BMW 3) — до 2,58 миллиона рублей, а «БМВ 2» (BMW 2 Gran Coupe) — до 2,13 миллиона рублей.
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Автоновости , BMW , Volkswagen , Renault , VolksWagen
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