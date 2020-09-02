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Новый Hyundai i20 N покорил Нюрбургринг

Car.ru
6 часов назад
Очень многие автовладельцы всегда считали, что Hyundai в основном занимается производством автомобилей для повседневной спокойной езды по городу, для автомобильных путешествий, ну или для выезда за город по выходным.
Новый Hyundai i20 N покорил Нюрбургринг
Фото: Car.ruCar.ru
Однако, пристальное изучение позволяет увидеть, что данные автомобили весьма успешно себя продемонстрировали на чемпионате мира WRC, а новый хэтчбек ярко блеснул на Нюрбургринге. Hyundai постепенно приоткрывает завесу и всем открывается новый укомплектованный хэтчбек.
Именно благодаря выступлению новинки, Hyundai i20 N, разговоры и обсуждения в кругу экспертов будут ещё долго не стихать. Данный автомобиль производители снабдили более агрессивной передней частью, добавили спойлер на крышу, занизили подвеску и улучшили тормозную систему.
Если внешний вид многих впечатляет, то именно «внутренности» нового хэтчбека не так сильно радуют и завораживают. Если брать стандартную модель, то там под капотом всего лишь двигатель объёмом 1,0, который подключён к гибридной системе, дающий на выходе 118 л.с. Спортивная же версия хэтчбека, кончено, более эффектна, установлены двигатели 1,4 и 1,6 литра с мощностью уже 150 л.с. Но даже эта мощность не сравниться с другими спорткарами, к примеру от Volkswagen или Ford, обладающими мощностью примерно в 200 л.с. и даже более.
Автоновости,Hyundai i20,Hyundai,Volkswagen,Ford,
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