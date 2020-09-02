Новый Hyundai i20 N покорил Нюрбургринг

Однако, пристальное изучение позволяет увидеть, что данные автомобили весьма успешно себя продемонстрировали на чемпионате мира WRC, а новый хэтчбек ярко блеснул на Нюрбургринге. Hyundai постепенно приоткрывает завесу и всем открывается новый укомплектованный хэтчбек.