Новый Hyundai i20 N покорил Нюрбургринг

Если внешний вид многих впечатляет, то именно «внутренности» нового хэтчбека не так сильно радуют и завораживают. Если брать стандартную модель, то там под капотом всего лишь двигатель объёмом 1,0, который подключён к гибридной системе, дающий на выходе 118 л.с. Спортивная же версия хэтчбека, кончено, более эффектна, установлены двигатели 1,4 и 1,6 литра с мощностью уже 150 л.с. Но даже эта мощность не сравниться с другими спорткарами, к примеру от Volkswagen
или Ford
, обладающими мощностью примерно в 200 л.с. и даже более.