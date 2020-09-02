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Раскрыты гамма двигателей нового Opel Mokka 

Motor.ru 4 часа назад
Раскрыты гамма двигателей нового Opel Mokka
Фото: Motor
Немецкая компания Opel представила версию кроссовера Mokka нового поколения со стандартными двигателями внутреннего сгорания. Для новинки доступны два бензиновых агрегата и один дизельный. Кроме этого, кроссовер впервые получил спортивный декор GS Line.
Mokka нового поколения представили еще в июне, однако первой дебютировала электрическая версия Mokka-e с 136-сильным электромотором и батареей емкостью 50 киловатт-часов, позволяющей проезжать без подзарядки до 322 километров.
Теперь же Opel раскрыл показатели традиционных ДВС, которые войдут в гамму кроссовера. Базовым мотором станет 1,2-литровая «турботройка» на бензине мощностью 100 лошадиних сил (205 Нм), которой в пару положена шестиступенчатая механическая коробка передач.
Также будет предложена 130-сильная версия того же мотора, развивающая до 230 Нм крутящего момента. Ей положен восьмидиапазонный автомат. Единственный мотор на «тяжелом» топливе объемом 1,5 литра выдает до 110 лошадиных сил и 250 Нм момента в паре с «механикой». Заявленный расход топлива дизеля составляет 3,8 литра на 100 километров пути.
Внешне версия Mokka с ДВС почти не отличается от электрической. Обе версии построены на модульной платформе CMP, а узнать «зеленый» кроссовер можно по отсутствию патрубков выхлопной системы, отсеку для зарядки и шильдикам с литерой «e».
Топливная версия Mokka впервые получила спортивный стайлинг GS Line. Такой кроссовер отличают красная линию по кромке контрастной крыши, красные ободы колесных дисков и черная решетка радиатора вместо хромированной. В салоне имеется особая тканевая обивка передних сидений, красный декор на передней панели и черный потолок.
Производство нового Opel Mokka стартует в четвертом квартале нынешнего года, а в продажу в Европе кроссовер поступит в 2021-м. Вероятно, модель доберется и до российского рынка, однако немецкая марка пока не озвучивала сроки.
Источник: Opel
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Автоновости , Opel , Opel Mokka
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