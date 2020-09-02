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Мухи вывели из строя 2600 новых Chevrolet Tahoe

Car.ru
3 часа назад
У новых авто Chevrolet Tahoe, которые подготовили для поставки дилерам, испортилось ЛКП. Это случилось на автозаводе General Motors на территории американского Арлингтона.
Мухи вывели из строя 2600 новых Chevrolet Tahoe
Фото: Car.ruCar.ru
Исследовав проблему, специалисты компании GM заподозрили в причастности колонию подёнок. Речь идёт о мушках, которые обитают в близлежащем озере. В данном случае насекомыми были оставлены следы на ЛКП машин. Теперь нужно удалить дефекты, не нарушив свежую краску.
На кузовах повсюду имелись чёрные точки, которые очень сильно въелись в автомобильные кузова. При этом неясно как мушки могли так навредить транспортным средствам. Есть вероятность, что дело заключается в хитиновой оболочке насекомых. Поденки её сбрасывают перед переходом ко взрослой жизни.
Вследствие данной проблемы пришлось задержать поставку 2600 единиц Yukon, а также Tahoe. Есть информация, что проблему очень поздно заметили, поэтому 100 машин с дефектами всё-таки успели попасть к дилерам.
Пострадавшим дилерам дали инструкции по очистке кузова машины при помощи средства для удаления насекомых. Потом транспортные средства нужно вымыть очистителем, а также используя струю воды высокого давления. Далее полируется краска и тщательно осматривается при помощи люминесцентных ламп.
Автоновости,Chevrolet Tahoe,Chevrolet,
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