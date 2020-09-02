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Volvo обновляет модельный ряд 

Car.ru 3 часа назад
Volvo обновляет модельный ряд
Фото: Car.ru
Производитель Volvo решил обновит модельный ряд полностью. У некоторых версий будут добавлены новые опции и снизится стоимость.
Volvo будет освежать всю линейку автомобилей. Такая модернизация запланирована на конец года. Уже известно, что у таких моделей, как S90, V90, V90 Cross Country, поменяют не только внешность.
Теперь в каждой модели компании будет функция мониторинга слепых зон и помощи при выполнении маневров. Система будет предупреждать водителя о том, что сбоку приближается автомобиль. Светодиодные фары будут работать в автономном режиме — настраиваться на поворотах. Проблема ослепления от задних машин будет решена — производитель решил внедрить зеркала с автоматическим затемнением.
Еще одно интересное нововведение — машины смогут контактировать друг с другом при помощи технологии Connected Safety. Автомобили смогут сообщать, что на пути есть скользкий участок и прочее.
Теперь из оснащения пропадут щетки стеклоочистителя с подогревом, а максимальную скорость ограничат отметкой в 180 км/ч. У моделей S90, V90, V90 Cross Country планируется поставить новую радиаторную решетку и бамперы. Поменяют исполнение задних фонарей. Внутри салона клиентам будут предложены беспроводные зарядки для всех гаджетов и новый выбор в отделке.
Несмотря на то, что весь модельный ряд обновится, стоимость автомобилей останется прежней, а гибридная версия S90 Recharge даже упадет в цене на 280 000 рублей. Можно предположить, что это затронет и гибриды XС60 и XC90.
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Автоновости , Volvo
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