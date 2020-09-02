Названо число легковых автомобилей в РФ

В России насчитывается более 43 млн легковых автомобилей«Автостат Инфо» публикует данные исследования по парку легковых автомобилей в России. По состоянию на начало второго полугодия 2020 года в стране числится 43 087 214 легковых автомобилей.

В этом объеме наибольшую долю (61,7%) занимают иномарки. Всего их насчитывается 26 581 393 ед. На долю российских легковушек приходится 39,3%, что соответствует 16 505 821 ед. в количественном выражении.

Самая массовая марка в автопарке страны — Lada . По состоянию на начало второй половины этого года в России числится 13 484 287 автомобилей «Лада». Toyota занимает второе место и является при этом самой массовой иномаркой — 3 252 467 ед. Toyota зарегистрировано в РФ. Третий результат у KIA — 2 230 972 машины. В первой «пятерке» самых массовых брендов в стране — Hyundai (всего 1 999 313 ед.) и Renault (1 979 450 автомобилей).

Топ-5 самых массовых моделей в российском парке легковушек, по версии «Автостат Инфо», составили: Lada 2170 — 1 641 549 авто. Lada 2109 — 1 356 339 ед., Lada 2106 — 1 265 927 ед., Lada 2121 — 985 639 машин, а также KIA Rio — 886 028 авто.

Обзор парка/ РС / Парк легковых автомобилей / Январь-Июнь 2020 г. / Россия