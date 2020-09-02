Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России насчитывается более 43 млн легковых автомобилей 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
Названо число легковых автомобилей в РФ
Фото: ТАСС
В России насчитывается более 43 млн легковых автомобилей«Автостат Инфо» публикует данные исследования по парку легковых автомобилей в России. По состоянию на начало второго полугодия 2020 года в стране числится 43 087 214 легковых автомобилей.
В этом объеме наибольшую долю (61,7%) занимают иномарки. Всего их насчитывается 26 581 393 ед. На долю российских легковушек приходится 39,3%, что соответствует 16 505 821 ед. в количественном выражении.
Самая массовая марка в автопарке страны — Lada. По состоянию на начало второй половины этого года в России числится 13 484 287 автомобилей «Лада». Toyota занимает второе место и является при этом самой массовой иномаркой — 3 252 467 ед. Toyota зарегистрировано в РФ. Третий результат у KIA — 2 230 972 машины. В первой «пятерке» самых массовых брендов в стране — Hyundai (всего 1 999 313 ед.) и Renault (1 979 450 автомобилей).
Топ-5 самых массовых моделей в российском парке легковушек, по версии «Автостат Инфо», составили: Lada 2170 — 1 641 549 авто. Lada 2109 — 1 356 339 ед., Lada 2106 — 1 265 927 ед., Lada 2121 — 985 639 машин, а также KIA Rio — 886 028 авто.
Обзор парка/ РС / Парк легковых автомобилей / Январь-Июнь 2020 г. / Россия
Автостат
Видео дня. В России с 1 сентября подорожали иномарки
«Автостат Инфо»: последние новости
Спортивная KIA Sorento Prime вышла на российский рынок Спортивная KIA Sorento Prime вышла на российский рынок В российском автопарке насчитывается почти 2,6 млн грузовиков В российском автопарке насчитывается почти 2,6 млн грузовиков В августе на российском авторынке упали продажи Lada В августе на российском авторынке упали продажи Lada
Комментарии
Автоновости , Hyundai , Kia , Lada , Toyota , Renault , Kia Rio
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Официально представлен новый Volkswagen Touareg
Официально представлен новый Volkswagen Touareg
Кто и почему не сможет пройти техосмотр
Кто и почему не сможет пройти техосмотр
«Это ужас какой-то»: ЧП с россиянами в Абхазии
«Это ужас какой-то»: ЧП с россиянами в Абхазии
Раскрыт размер гонорара Пашаева за защиту Ефремова
Раскрыт размер гонорара Пашаева за защиту Ефремова
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7
01:41
У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7
Автоновости
Губернатор извинился перед водителем после ЧП
00:10
Губернатор извинился перед водителем после ЧП
ДТП
Две машины столкнулись на Каширском шоссе
00:37
Две машины столкнулись на Каширском шоссе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение