Был пьян: россиянина лишат прав за езду на самокате

Жителя Татарстана могут лишить прав за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии, пишет "Вечерняя Казань".

По данным ГИБДД, мужчина управлял транспортным средством с явными признаками алкогольного опьянения. При этом он отказался пройти медосвидетельствование по требованию остановивших его сотрудников полиции, документов на электросамокат у него также не было.

На него составили протокол за отказ от экспертизы, а дело направили на рассмотрение в мировой суд. Мужчине вменили статью 12.26 КоАП, предполагающую лишение водительских прав.

Как уточнили изданию в ГИБДД , сейчас управляющего электросамокатом можно приравнять как к пешеходу, так и к водителю мопеда — в зависимости от объема двигателя. В данном случае, как сообщается, самокат был мощнее 250 Вт и подходил под вторую категорию. Для управления таким видом транспорта водитель уже должен иметь права категории М.

Житель Казани свою вину отрицает и намерен оспаривать решение. Также он заявил, что был трезв.

"Кому рассказываю эту историю — не верят, смеются, потому что бред полнейший! При погрузке они еще умудрились сломать мне ручку газа на самокате. Увезли его на штрафстоянку", — возмутился он.

Сейчас электросамокаты только планируют сделать отдельной категорией транспорта. Наряду с сегвеями, гироскутерамии, моноколесами, согласно проекту поправок к ПДД, они могут войти в категорию СИМов (средств индивидуальной мобильности).