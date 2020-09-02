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Россиянина собираются лишить прав за пьяную езду на самокате 

РИА Новости 34 минуты назад
Был пьян: россиянина лишат прав за езду на самокате
Фото: РИА Новости
Жителя Татарстана могут лишить прав за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии, пишет "Вечерняя Казань".
По данным ГИБДД, мужчина управлял транспортным средством с явными признаками алкогольного опьянения. При этом он отказался пройти медосвидетельствование по требованию остановивших его сотрудников полиции, документов на электросамокат у него также не было.
На него составили протокол за отказ от экспертизы, а дело направили на рассмотрение в мировой суд. Мужчине вменили статью 12.26 КоАП, предполагающую лишение водительских прав.
Как уточнили изданию в ГИБДД, сейчас управляющего электросамокатом можно приравнять как к пешеходу, так и к водителю мопеда — в зависимости от объема двигателя. В данном случае, как сообщается, самокат был мощнее 250 Вт и подходил под вторую категорию. Для управления таким видом транспорта водитель уже должен иметь права категории М.
Житель Казани свою вину отрицает и намерен оспаривать решение. Также он заявил, что был трезв.

"Кому рассказываю эту историю — не верят, смеются, потому что бред полнейший! При погрузке они еще умудрились сломать мне ручку газа на самокате. Увезли его на штрафстоянку", — возмутился он.

Сейчас электросамокаты только планируют сделать отдельной категорией транспорта. Наряду с сегвеями, гироскутерамии, моноколесами, согласно проекту поправок к ПДД, они могут войти в категорию СИМов (средств индивидуальной мобильности).
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Автоновости , ГИБДД , Газета "Вечерняя Казань"
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