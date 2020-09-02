Эксперт дал советы по выбору автосервиса 

Автоэксперт Вячеслав Субботин дал советы по выбору автосервиса.

«Прежде всего, надо ориентироваться на отзывы. Благо, сейчас есть интернет, так что найти их не составит проблемы», — сказал он в беседе с Newinform.

По его словам, реальные отзывы заметны — пользователи детально пишут об обслуживании, а не ограничиваются общими фразами.

В выбранный сервис можно поехать и посмотреть, как там всё реально работает — например, сделать замену масла или фильтров, рекомендует эксперт.

«Таким образом вы убережёте себя от какой-то серьёзной поломки, которую могут нанести в неквалифицированном центре и, в то же время, проверите его качество», — пояснил он.

Кроме того, Субботин советует обратить внимание на то, насколько в сервисе чисто.