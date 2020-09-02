Эксперт высказался об установке перегородок в такси

Главный редактор сетевого издания «Бюро Икс» Роберт Ян оценил идею об установке перегородок в такси.

«Эта инициатива применима только в сегментах комфорт плюс, бизнес — там, где люди изначально сзади сидят. Для того, чтобы её применять, нужно обязать всех пассажиров ездить на заднем сиденье», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Эксперт также указал, что перегородка находится внутри машины, и со стороны переднего стекла её увидеть нельзя, а задние стёкла, к примеру, могут быть затонированы. Как отметил Ян, даже в настоящее время сотрудники дорожной инспекции проводят досмотр не очень часто.