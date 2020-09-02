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На «дорожную революцию» в Крыму потратят более 27 миллиардов рублей 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Раскрыта стоимость «дорожной революции» в Крыму
Фото: ТАСС
На «дорожную революцию» в Крыму в 2020 и 2021 годах потратят более 27 миллиардов рублей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, его слова приводит ТАСС.

«Ожидаем, что более семи миллиардов рублей будет потрачено в этом году непосредственно на реконструкцию и ремонт дорог. Это в первую очередь муниципальные дороги. Следующий год у нас там большая сумма, около 20 миллиардов рублей, по поручению президента. Планируем ударно за следующий год революцию в дорожном строительстве совершить», — рассказал Аксенов.

По его словам, этих средств будет достаточно. Также Аксенов заявил, что контракты на выполнение работ должны быть заключены в этом году, чтобы с 10 января следующего года «все стояли с лопатами наперевес и выполняли эти работы».
Ранее 2 сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения Севастополя. Глава государства даст правительству поручение проработать финансирование соответствующего проекта.
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Автоновости , Сергей Аксенов , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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