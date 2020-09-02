Раскрыта стоимость «дорожной революции» в Крыму

«Ожидаем, что более семи миллиардов рублей будет потрачено в этом году непосредственно на реконструкцию и ремонт дорог. Это в первую очередь муниципальные дороги. Следующий год у нас там большая сумма, около 20 миллиардов рублей, по поручению президента. Планируем ударно за следующий год революцию в дорожном строительстве совершить», — рассказал Аксенов.