В регионах ДФО за год установили 22 заправки для электрокаров 

Сеть из 22 электрозапровок для автомобилей организована за год на территории Дальнего Востока. Зарядные станции установлены в Амурской и Сахалинской областях, а также в Забайкальском и Приморском краях.

"В Приморском крае сегодня действует 10 электрозарядных станций компании "Русгидро" в трех городах: во Владивостоке, Уссурийске и Артеме. Они находятся на парковках супермаркетов и торгово-развлекательных центров и на традиционных автозаправках, а также на трассе в аэропорт Кневичи", — сообщили ТАСС в четверг в "Русгидро".

По информации компании, в первый месяц работы пользоваться зарядными станциями водители могли бесплатно. Но после окончания льготного периода спрос на зарядку не упал, она по-прежнему востребована.

В Сахалинской области сейчас работают шесть зарядных станций: три общего пользования и три для быстрой зарядки. Все они расположены на юге Сахалина. Открытие первой такой автостанции состоялось в Южно-Сахалинске в конце февраля 2020 года.

По словам министра энергетики Сахалинской области Германа Тютюкова, уже до конца этого года на островах установят около 300 станций для электрокаров. Большую их часть разместят на юге Сахалина. "Главным двигателем расширения сети электротранспорта является наличие заправочных станций.

В первую очередь, электрозаправками должны быть оборудованы парковки торговых и развлекательных центров, а также наиболее популярные места отдыха жителей", — отметил Тютюков.

В Амурской области зарядные станции для электромобилей пока установлены только в Благовещенске. Первая была открыта в ноябре 2019 года в центре города у общественно-культурного центра, остальные три — весной и летом 2020 года.

В Забайкалье

Еще две электрозаправки установлены компанией "Россети Сибирь" в Забайкальском крае на стоянках крупных торговых центров в Чите. Главный эксперт департамента по связям с общественностью энергохолдинга Полина Шмуйлович сообщила ТАСС о том, что сейчас вместе с автомобилистами обсуждаются планы по установке новых станций. По их мнению, дополнительные станции нужно поставить в центре города, так как электрокар — городской транспорт.

"Машина в основном используется на маршруте дом — работа — дом. Рядом с городом есть озеро Арахлей (одно из самых популярных мест отдыха в районе Читы), мне хватило заряда, чтобы съездить туда, переночевать на базе и вернуться назад.

Так что там станция будет реже пользоваться спросом, чем в городе", — рассказал ТАСС один из владельцев электромобиля в Чите Андрей Гермаш.

И в Приморье

В Приморском крае еще до появления первых электростанций отмечалась положительная динамика роста количества электромобилей, имеются в регионе и электробусы. Популярность такого вида транспорта за несколько лет до установки заправок появилась и в Сахалинской области. Владельцы электрокаров вынуждены были заряжать автомобили с помощью собственных источников питания, сообщили власти регионов.

В Приморском крае насчитывается около тысячи электромобилей — больше, чем в других регионах ДФО. На Сахалине — несколько десятков электрокаров, но с появлением заправок количество электроавтомобилей начало расти.

По информации пресс-службы администрации Благовещенска, Амурская область вместе с Приморским краем входит в пятерку лидеров среди регионов России по количеству электромобилей. В мэрии не исключают, что в дальнейшем в городе будет внедрен электрический общественный транспорт, а именно — электробусы. Сейчас в Приамурье насчитывается уже несколько сотен электромобилей. В Забайкальском крае, по словам Полины Шмуйлович, активными пользователями станций стали более 70 человек.

В режиме быстрого заряда подзарядка автомобиля на станции занимает всего несколько минут, полная зарядка — менее получаса. Станцией поддерживаются разные порты электромобилей. Одновременно можно заряжать две машины.

Если на обычной заправке водитель платит за литры топлива, то на зарядной станции — за киловатт-час потребленной энергии: 11 р/кВтч (быстрая зарядка) и 8 р/ кВтч (обычная зарядка). Оплата может осуществляться через мобильное приложение.