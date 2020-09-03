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Байкерам запретили появляться в некоторых районах Москвы 

Car.ru 4 часа назад
Байкерам запретили появляться в некоторых районах Москвы
Фото: Car.ru
Столичным байкерам запретили эксплуатацию мотоциклов в некоторых районах города.
Локальный запрет на эксплуатацию мотоциклов в некоторых районах Москвы введен впервые. Так, байкеры не смогут передвигаться в центре столицы, в районе Патриарших прудов. Но вот режим платного въезда мотоциклов сохраняется. По сути, попасть в этот район они по прежнему могут, но только заплатив определенную сумму за въезд и дальнейшее передвижение.
Сейчас власти Москвы обговаривают необходимость введения запрета на эксплуатацию мотоциклов для еще нескольких регионов города. Как только полный перечень районов будет озвучен, каждый из них пополнится информационными табличками 3.5, означающими «Движение мотоциклов запрещено».
Car.ru
Сделано это прежде всего из соображений безопасности, а также снижения количества аварийных ситуаций, которые возникают из-за мотоциклистов. Кроме того, некоторые модели мотоциклов слишком сильно загрязняют окружающую среду, поэтому запрет вводится и из-за экологических соображения властей столицы.
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Автоновости , Правительство Москвы
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