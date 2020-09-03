«Красивым» автомобильным номерам назначили цену 

Проект постановления правительства, поправки к закону «О государственной регистрации транспортных средств» и Бюджетный кодекс, которые позволят регионам выставлять на торги «красивые» автомобильные и мотоциклетные номера, направлены в правительство, рассказали в Минэкономики , где разрабатывали пакет документов.

Как пишет «Коммерсант», «красивый» номер нельзя будет получить случайно, в обычном порядке.

Гражданин сможет выбрать на портале госуслуг интересующий его номер (впоследствии это сочетание букв и цифр будет напечатано на пластине), чтобы затем выкупить право им пользоваться на аукционе. Самыми дорогими будут номера с одинаковыми цифрами и буквами (например, А111АА или В888ВВ): базовая ставка составит 600 тыс. рублей. За номер с одинаковыми буквами и цифрами 100, 200, 300 и т. д. (например, А100АА) надо будет отдать минимум 450 тыс. рублей. Свои тарифы будут для мотономеров: одинаковые буквы в сочетании с цифрами 0001, 0002, 0003 и т. д. (например, 0004ММ) будут стоить 200 тыс. рублей.

Всего Минэкономики предлагает 13 вариантов тарифов.

За 5 тыс. рублей можно купить право выбрать любой номер без повторяющихся символов или «специальных» сочетаний. Каждый регион сможет увеличивать или уменьшать базовую цену в десять раз, так что теоретически начальная стоимость автономера сможет достигать 6 млн рублей, мотономера — 2 млн рублей.

Торги будут идти месяц, при этом один гражданин может участвовать не более чем в пяти аукционах. Доходы от аукционов пойдут в федеральный и региональные бюджеты в равных пропорциях.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2022 года.