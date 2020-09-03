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Опубликованы расценки на «красивые» госномера

Павел Тиунов
2 часа назад
Стартовая цена госномера с тремя одинаковыми буквами и тремя одинаковыми цифрами, например, А111АА, составит 600 тысяч рублей, однако может вырасти до 6 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». Остальные обойдутся дешевле.
Опубликованы расценки на «красивые» госномера
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Эксперты Министерства экономики составили тарифную сетку на автомобильные номера с запоминающимися комбинациями букв и цифр, которые, согласно постановлению российского правительства, как сообщал «Рамблер», с 1 января 2022 года будут продаваться официально.
Для того чтобы приобрести «красивый» регзнак, необходимо будет выбрать его на портале госуслуг, а затем выкупит право пользования им на аукционе. Так, начальная цена номера с тремя одинаковыми цифрами и тремя одинаковыми буквами, например, А111АА, составит 600 тысяч рублей. Три одинаковые буквы в сочетании с цифрами 100, 200 и 300, например, А100АА, оценены в 450 тысяч рублей. Для мотономера, например, 0001ММ, 0002ММ и 0003ММ, стартовая ставка ниже – 200 тысяч рублей. Регзнаки с любыми «неспециальными» комбинациями будут продаваться от 5 тысяч рублей.
Журналисты подчеркивают, что, согласно нововведению, каждый регион, организующий торги вправе увеличить базовую стоимость до 10 раз. Соответственно самый дорого регзнак может обойтись покупателю в 6 миллионов рублей.
Отмечается, что деньги от продажи «красивых» номеров будут делиться поровну между региональным и федеральным бюджетами.
Автоновости,Минэкономразвития,Правительство РФ,
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