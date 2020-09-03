Опубликованы расценки на «красивые» госномера

Для того чтобы приобрести «красивый» регзнак, необходимо будет выбрать его на портале госуслуг, а затем выкупит право пользования им на аукционе. Так, начальная цена номера с тремя одинаковыми цифрами и тремя одинаковыми буквами, например, А111АА, составит 600 тысяч рублей. Три одинаковые буквы в сочетании с цифрами 100, 200 и 300, например, А100АА, оценены в 450 тысяч рублей. Для мотономера, например, 0001ММ, 0002ММ и 0003ММ, стартовая ставка ниже – 200 тысяч рублей. Регзнаки с любыми «неспециальными» комбинациями будут продаваться от 5 тысяч рублей.