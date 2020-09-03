Полицейские в США избавляются от служебных BMW i3

Ещё в 2018 году полиция Лос-Анджелеса закупила электрокары BMW i3s на сумму 10 миллионов долларов, а уже спустя два года от машин решили избавиться: их продают за полцены. Оказалось, что электромобили с запасом хода 130 километров просто не годятся для службы.

Решение о закупке электрокаров со столь маленьким запасом хода вызывало сомнения: большая часть полицейских i3 не использовалась изначально, а остальные годились лишь для поездок по личным делам. В результате местный полицейский департамент вернул машины дилеру.

Тот в свою очередь распродаёт их по бросовым ценам: от 10 до 20 тысяч долларов, с учётом того, что средний пробег электрокаров составляет всего пару-тройку километров (а некоторые вообще ни разу не выезжали на дороги) и они по-прежнему находятся на гарантии.

Для сравнения, новый BMW i3s с восьмилетней гарантией стоит в США около 44 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей).

Электрический хэтчбек i3 представлен на рынке с 2013 года. Ранее в BMW заявили, что модернизация модели не планируется: электрокар продолжат выпускать в том виде, в котором он впервые сошёл с конвейера шесть лет назад. Это объясняется стабильным спросом: с момента появления в продаже по всему миру было продано 150 тысяч экземпляров, причем в 2019 году спрос на i3 вырос.