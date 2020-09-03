ГИБДД проверит автошколы 

Госавтоинспекция в ближайшее время может начать проверять российские автошколы. Если в закон «О полиции» внесут поправки, ведомство выборочно проверит, как обучают водителей.

На данный момент работники ГИБДД проверяют соответствие программы обучения в автошколах установленным законом нормам, а также имеющуюся в арсенале учебных заведений материально-учебную базу. Более того, уже выданные документы в будущем могут быть аннулированы, если выявятся какие-либо несоответствия.

Как оказалось, ради экономии автошколы брали новые автомобили и помещения только на время проверок, после получения соответствующего сертификата сделки расторгались, а обучение после ухода инспекторов проходило на более старых моделях при отсутствии требуемой для обучения базы. В то же время ведомство в будущем также может отменить уже выданные документы только в нескольких случаях. К примеру, если поступит сообщение от владельца участка или помещения. Самостоятельно работники организовать проверку не смогут.