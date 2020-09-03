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ГИБДД проверит автошколы 

Car.ru 59 минут назад
ГИБДД проверит автошколы
Фото: Car.ru
Госавтоинспекция в ближайшее время может начать проверять российские автошколы. Если в закон «О полиции» внесут поправки, ведомство выборочно проверит, как обучают водителей.
На данный момент работники ГИБДД проверяют соответствие программы обучения в автошколах установленным законом нормам, а также имеющуюся в арсенале учебных заведений материально-учебную базу. Более того, уже выданные документы в будущем могут быть аннулированы, если выявятся какие-либо несоответствия.
Как оказалось, ради экономии автошколы брали новые автомобили и помещения только на время проверок, после получения соответствующего сертификата сделки расторгались, а обучение после ухода инспекторов проходило на более старых моделях при отсутствии требуемой для обучения базы. В то же время ведомство в будущем также может отменить уже выданные документы только в нескольких случаях. К примеру, если поступит сообщение от владельца участка или помещения. Самостоятельно работники организовать проверку не смогут.
Татьяна Шутылева, президент Межрегиональной ассоциации автошкол, отметила, что нововведения предоставят возможность сделать обучение качественнее и добросовестнее, а также исключить "серые" организации.
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Автоновости , Татьяна Шутылева , ГИБДД
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