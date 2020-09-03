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Volkswagen Tiguan получил купеобразную X-версию 

Motor.ru и ещё 2 2 часа назад
VW Tiguan получил купеобразную X-версию
Фото: © SAIC-Volkswagen
Совместное предприятие SAIC-Volkswagen представило новый купеобразный кроссовер Tiguan X для китайского рынка. X-версия в топовом исполнении 380TSI получила двухлитровую «турбочетвёрку» мощностью 220 лошадиных сил. Однако для модели заявлен и менее мощный 186-сильный вариант.
По габаритам новинка сравнима с удлинённым Tiguan L, на базе которого она и построена. В длину Tiguan X достигает 4764 миллиметров (+63), в ширину — 1859 миллиметров (+20), в высоту — 1628 миллиметров (-46), а колёсная база равна 2791 миллиметру (+4). От стандартного «Тигуана» кросс-купе отличается покатой крышей и оформлением кормы: задние фонари соединены линией светодиодов, а в бампере имеются декоративные патрубки с хромированной окантовкой.
Турбомотор объёмом 2,0 литра в двух вариантах форсировки (186 и 220 сил) сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Также известно, что модификация 380TSI получит полный привод 4Motion.
© SAIC-Volkswagen
Производство Volkswagen Tiguan X наладят на мощностях шанхайского завода компании. По предварительным данным, цены на новинку будут начинаться от 250 тысячи юаней (около 2,5 миллиона рублей).
Это уже не первая X-версия для линейки кроссоверов бренда. Ранее на китайский рынок вышли Teramont X и Tayron X. Однако ни один из них не продаётся в России — и вряд ли когда-либо будет.
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Автоновости , Volkswagen , Volkswagen Tiguan
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