Jeep представил внедорожник Grand Wagoneer 

Полноразмерный роскошный SUV, созданный на основе рамного пикапа Ram 1500, дебютировал в статусе концепт-кара, но по пути на конвейер он изменится минимально.

Возрождая одну из своих знаменитых имен дизайнеры марки Jeep решили не заглядывать в прошлое — ни снаружи, ни внутри новый Grand Wagoneer не имеет ничего общего с одним из первых роскошных внедорожников в мире. Впрочем, фирменные джиповские черты отчетливо читаются в характерной радиаторной решетке с семью секциями, раздутых колесных арках и вертикальной двери багажника. Интересной стилистической особенностью являются светодиодные полосы, объединяющие головную и заднюю оптику.

Снаружи Grand Wagoneer еще можно причислить к семье Jeep, но не внутри — мир еще не видел столь роскошного интерьера у модели американского производителя! Дорогая отделка кожей, деревом, замшей и алюминием сочетается с семью мониторами, включая дисплей на передней панели со стороны переднего пассажира, а также шайбой-селектором автоматической коробки передач. Достойный дизайн и набор, учитывая, что конкурировать новинке придется с Lexus LX 570, Lincoln Navigator, Cadillac Escalade Mercedes-Benz GLS.

Согласно заокеанским канонам, в основу легло рамное шасси полноразмерного пикапа Ram 1500. Гамма моторов пока не раскрыта, но в нее войдет plug-in гибридная силовая установка. Полагаем, на Grand Wagoneer может появиться компрессорная версия двигателя Hemi объемом 6,2 л, которая теперь устанавливается на суперпикап Ram 1500 TRX. Автомобиль получит пневматическую подвеску Quadra-Lift и одну из трех систем полного привода. Производство начнется в 2021 году.