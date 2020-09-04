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Jeep представил внедорожник Grand Wagoneer 

Авторамблер и ещё 7 4 часа назад
Jeep представил внедорожник Grand Wagoneer
Фото: Авторамблер
Полноразмерный роскошный SUV, созданный на основе рамного пикапа Ram 1500, дебютировал в статусе концепт-кара, но по пути на конвейер он изменится минимально.
Возрождая одну из своих знаменитых имен дизайнеры марки Jeep решили не заглядывать в прошлое — ни снаружи, ни внутри новый Grand Wagoneer не имеет ничего общего с одним из первых роскошных внедорожников в мире. Впрочем, фирменные джиповские черты отчетливо читаются в характерной радиаторной решетке с семью секциями, раздутых колесных арках и вертикальной двери багажника. Интересной стилистической особенностью являются светодиодные полосы, объединяющие головную и заднюю оптику.
Снаружи Grand Wagoneer еще можно причислить к семье Jeep, но не внутри — мир еще не видел столь роскошного интерьера у модели американского производителя! Дорогая отделка кожей, деревом, замшей и алюминием сочетается с семью мониторами, включая дисплей на передней панели со стороны переднего пассажира, а также шайбой-селектором автоматической коробки передач. Достойный дизайн и набор, учитывая, что конкурировать новинке придется с Lexus LX 570, Lincoln Navigator, Cadillac Escalade и Mercedes-Benz GLS.
Согласно заокеанским канонам, в основу легло рамное шасси полноразмерного пикапа Ram 1500. Гамма моторов пока не раскрыта, но в нее войдет plug-in гибридная силовая установка. Полагаем, на Grand Wagoneer может появиться компрессорная версия двигателя Hemi объемом 6,2 л, которая теперь устанавливается на суперпикап Ram 1500 TRX. Автомобиль получит пневматическую подвеску Quadra-Lift и одну из трех систем полного привода. Производство начнется в 2021 году.
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Автоновости , Jeep , Cadillac Escalade , Lincoln , Lexus , Cadillac , Lincoln Navigator , Mercedes-Benz , Lexus LX
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