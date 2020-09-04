Водителям в России решили упростить жизнь 

Все новости на карте

С 1 ноября российские водители смогут оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного. Об этом в четверг, 3 сентября, заявил директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев

По его словам, опция будет доступна не только для физических, но и юридических лиц, сообщает «Коммерсантъ». Оформить аварию без вызова сотрудников ГИБДД водители смогут через приложение «Помощник ОСАГО». От участников ДТП потребуется нарисовать схему аварии и сделать фотографии. Загруженные данные автоматически попадут в базу РСА.

Ранее возможность такого оформления европротокола в тестовом режиме появилась в пяти российских регионах. Новинку опробовали водители в Москве, Московской области, Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.

С 5 сентября в России изменился расчет стоимости полиса ОСАГО. Новый способ предусматривает ведения каждой страховой компанией собственных критериев оценки риска, а значит и цены на полис.