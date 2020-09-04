Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водителям в России решили упростить жизнь 

Профиль и ещё 6 1 час назад
Водителям в России решили упростить жизнь
Фото: РИА Новости
С 1 ноября российские водители смогут оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного. Об этом в четверг, 3 сентября, заявил директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
По его словам, опция будет доступна не только для физических, но и юридических лиц, сообщает «Коммерсантъ». Оформить аварию без вызова сотрудников ГИБДД водители смогут через приложение «Помощник ОСАГО». От участников ДТП потребуется нарисовать схему аварии и сделать фотографии. Загруженные данные автоматически попадут в базу РСА.
Ранее возможность такого оформления европротокола в тестовом режиме появилась в пяти российских регионах. Новинку опробовали водители в Москве, Московской области, Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.
С 5 сентября в России изменился расчет стоимости полиса ОСАГО. Новый способ предусматривает ведения каждой страховой компанией собственных критериев оценки риска, а значит и цены на полис.
Видео дня. Оформить ДТП можно будет электронно
Профиль: последние новости
В России стартовали продажи нового Toyota Highlander В России стартовали продажи нового Toyota Highlander KIA запускает продажи бизнес-седана K5 в России KIA запускает продажи бизнес-седана K5 в России Ефремов решил не «отмазываться» в последнем слове Ефремов решил не «отмазываться» в последнем слове
Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Евгений Уфимцев , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт размер гонорара Пашаева за защиту Ефремова
Раскрыт размер гонорара Пашаева за защиту Ефремова
Какие пять кнопок в авто нужно нажимать осторожно
Какие пять кнопок в авто нужно нажимать осторожно
Эксперт сказал, где в машине находился Ефремов во время смертельного…
Эксперт сказал, где в машине находился Ефремов во время смертельного…
Три большие проблемы: во что превращаются автомобили
Три большие проблемы: во что превращаются автомобили
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Страшное ДТП в Анапе закончилось трагедией
00:31
Страшное ДТП в Анапе закончилось трагедией
ДТП
У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7
01:41
У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7
Автоновости
Губернатор извинился перед водителем после ЧП
00:10
Губернатор извинился перед водителем после ЧП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение