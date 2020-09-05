В России изменились правила расчета ОСАГО

С 5 сентября вступило в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора для легковых и грузовых автомобилей по ОСАГО.

Тариф ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц в диапазоне базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз и составит от 2471 до 5436 рублей. Данное распоряжение о расширении тарифного коридора по ОСАГО вступило в силу согласно указанию Банка России.

Как сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин , по легковым автомобилям юридических лиц тарифный коридор расширится гораздо значительнее — на 20% в две стороны. При этом на максимальное понижение тарифов в группе смогут рассчитывать грузоперевозчики и автопарки юридических лиц.

Для грузовых автомобилей объемом грузоперевозок до 16 тонн и выше будут расширены границы коридора в ОСАГО вверх на 20%. Для такси — максимально на 30% и вверх, и вниз. Для автобусов, троллейбусов и трамваев тарифы останутся почти без изменений: минимальная ставка будет понижена на 5%.