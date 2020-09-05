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В России расширили верхнюю и нижнюю границу тарифов ОСАГО 

ТК «Звезда» и ещё 24 9 часов назад
В России изменились правила расчета ОСАГО
Фото: ТК «Звезда»
С 5 сентября вступило в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора для легковых и грузовых автомобилей по ОСАГО.
Тариф ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц в диапазоне базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз и составит от 2471 до 5436 рублей. Данное распоряжение о расширении тарифного коридора по ОСАГО вступило в силу согласно указанию Банка России.
Как сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин, по легковым автомобилям юридических лиц тарифный коридор расширится гораздо значительнее — на 20% в две стороны. При этом на максимальное понижение тарифов в группе смогут рассчитывать грузоперевозчики и автопарки юридических лиц.
Для грузовых автомобилей объемом грузоперевозок до 16 тонн и выше будут расширены границы коридора в ОСАГО вверх на 20%. Для такси — максимально на 30% и вверх, и вниз. Для автобусов, троллейбусов и трамваев тарифы останутся почти без изменений: минимальная ставка будет понижена на 5%.
Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев также сообщил, что пока страховщики ОСАГО не могут применять штрафной коэффициент за грубые нарушения ПДД, к которым относится превышение скорости более чем на 60 км/ч, вождение автомобиля в нетрезвом виде, выезд на встречную полосу или проезд на «красный» сигнал светофора.
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Автоновости , Бортжурнал , Владимир Чистюхин , Евгений Уфимцев , Центральный банк России
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