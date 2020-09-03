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«Взяты с потолка»: эксперт раскритиковал стоимость «красивых» автономеров 

Вероника Полынина 45 минут назад
Эксперт раскритиковал стоимость «красивых» автономеров
Фото: РИА Новости
Установленные властями цены на «красивые» номера являются слишком завышенными, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.
По словам эксперта, предложенные Минэкономразвития суммы «взяты с потолка».
Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты Минэкономразвития составили тарифную сетку на автомобильные номера с запоминающимися комбинациями букв и цифр, которые с 1 января 2022 года будут продаваться официально. Согласно предложению ведомства, начальная цена номера с тремя одинаковыми цифрами и тремя одинаковыми буквами, например, А111АА, составит 600 тысяч рублей. Три одинаковые буквы в сочетании с цифрами 100, 200 и 300, например, А100АА, оценены в 450 тысяч рублей. Для мотономера, например, 0001ММ, 0002ММ и 0003ММ, стартовая ставка ниже — 200 тысяч рублей. Регзнаки с любыми «неспециальными» комбинациями будут продаваться от 5 тысяч рублей. Издание «Коммерсант» отмечает, что цена «красивого» номера на аукционе может вырасти до 6 млн рублей.
По словам Моржаретто, цены на автомобильные номера формировались посредством анализа рынка в интернете. Эксперт считает, что «по большей части в интернете представлены цены „хотелок“, а не реальная стоимость госномера.

»Сам проект, на мой взгляд, очень сырой. Не стоило изобретать велосипед, можно было бы сделать данную процедуру аналогичной, как и во всем мире: установить фиксированную цену на определенные категории номеров», — заявил Моржаретто изданию «Взгляд».

Он отметил, что цены окажутся недоступными для большинства граждан, из-за чего автовладельцы не станут участвовать в аукционах и продолжат получать регистрационные номера по старинке.
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Автоновости , Игорь Моржаретто , Минэкономразвития , Деловая газета "Взгляд"
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