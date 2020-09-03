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Транспортный налог отказались отменять в России 

Газета.Ru 3 часа назад
Решена судьба транспортного налога в России
Фото: РИА Новости
В правительстве отказались отменять автомобильный налог. Об этом сообщается в электронной базе документов Госдумы.
Так, инициатива об отменен налога была предложена группой депутатов от партии ЛДПР. Авторы отметили, что денежный сбор является несправедливым, так как размер налога определяется мощностью двигателя автомобиля, а не сроком эксплуатации и другими факторами.
Транспортный налог невозможно отменить. Почему?
В правительстве подчеркнули, что реализация закона приведет к сокращению доходов бюджетов на сумму по меньшей мере 160 млрд руб. в год.
Кабмин также уточнил, что бюджетная система России также не предполагает реализацию идеи совершения компенсации доходов за счет трансфертов из федерального бюджета.
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Автоновости , ЛДПР
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