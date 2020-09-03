Решена судьба транспортного налога в России

Все новости на карте

В правительстве отказались отменять автомобильный налог. Об этом сообщается в электронной базе документов Госдумы.

Так, инициатива об отменен налога была предложена группой депутатов от партии ЛДПР . Авторы отметили, что денежный сбор является несправедливым, так как размер налога определяется мощностью двигателя автомобиля, а не сроком эксплуатации и другими факторами.

В правительстве подчеркнули, что реализация закона приведет к сокращению доходов бюджетов на сумму по меньшей мере 160 млрд руб. в год.

Кабмин также уточнил, что бюджетная система России также не предполагает реализацию идеи совершения компенсации доходов за счет трансфертов из федерального бюджета.