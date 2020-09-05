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Авторынок РФ показал отрицательную динамику после резкого роста в июле 

News.ru и ещё 12 4 часа назад
Авторынок РФ показал отрицательную динамику
Фото: globallookpress.com
Российский автомобильный рынок в августе 2020 года показал отрицательную динамику после резкого роста в июле 2020 года.
Отмечается, что в августе автодилеры продали 137 517 новых автомобилей. В августе 2019 года продажи были выше на 0,5%.
Как сообщил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер, в июле 2020 года российский авторынок показал восстановление, однако в августе признаки восстановления исчезли.

На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском автомобильном рынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре, — привели слова Йорга Шрайбера на портале inforeactor.ru.

В августе лидером по продажам стали автомобили Lada.
Как писал NEWS.ru ранее, французская PSA Group предсказала падение авторынка в России на 20% по итогам 2020 года. Более крупные потери ожидаются в Европе — 25%. В Китае отрасль может просесть на 10%.
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Автоновости , Lada , Йорг Шрайбер
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