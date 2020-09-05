В России изменились правила расчета ОСАГО 

Сегодня вступило в силу указание ЦБ РФ, расширяющее тарифный коридор ОСАГО. Страховщики получили возможность предоставлять автомобилистам персонализированные тарифы. Об этом сообщает РИА Новости.
По новым нормативам для владельцев легковых авто диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз (в пределах 2471-5436 рублей). Страховщики, формируя цену полис, смогут учесть дополнительные факторы: семейный статус, наличие детей и т.д. По мнению специалистов ЦБ, это позволит отразить в стоимости полиса фактический риск.
Установлен перечень характеристик, которые запрещено использовать. В частности, это национальная, расовая, языковая принадлежность.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянка подозревается в серии мошенничеств с ОСАГО.