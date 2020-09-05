В России изменились правила расчета ОСАГО 

Сегодня вступило в силу указание ЦБ РФ , расширяющее тарифный коридор ОСАГО. Страховщики получили возможность предоставлять автомобилистам персонализированные тарифы. Об этом сообщает РИА Новости.

По новым нормативам для владельцев легковых авто диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз (в пределах 2471-5436 рублей). Страховщики, формируя цену полис, смогут учесть дополнительные факторы: семейный статус, наличие детей и т.д. По мнению специалистов ЦБ, это позволит отразить в стоимости полиса фактический риск.

Установлен перечень характеристик, которые запрещено использовать. В частности, это национальная, расовая, языковая принадлежность.