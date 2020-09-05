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Как изменятся правила ОСАГО с сентября 

Мария Иванова 1 час назад
Как изменятся правила ОСАГО с сентября
Фото: РИА Новости
Портал «Банки.ру» рассказал, как изменится стоимость полисов ОСАГО после вступления в силу новых правил. В первую очередь, нововведения позволят страховщикам использовать индивидуальный подход к каждому водителю и делать ОСАГО дороже для лихачей.
Как сообщал «Рамблер», поправки в закон об ОСАГО вступили в силу 24 августа.
По новым правилам, тарифный коридор ОСАГО для владельцев легковушек с 5 сентября расширяют на десять процентов вверх и вниз, теперь он находится в границах от 2 471 и 5 436 рублей (раньше 2 746 — 4 942 рублей).
В рамках этого коридора страховые компании будут устанавливать тариф для разных регионов. «Банки.ру» отмечают, что в традиционно убыточном для страховщиков Краснодаре всем водителям назначали верхнюю границу коридора, даже если за полисом пришел аккуратный автомобилист.
Благодаря поправкам у компаний появилась возможность применять индивидуальный подход: водители, которые не попадают в аварии и не нарушают ПДД, смогут получить более низкую ставку, что нарушители из того же региона.
К примеру, в Москве страховщик установит базовый тариф ОСАГО в 4 400. В таком случае аккуратный московский водитель сможет платить около 2 800 рублей, а москвичу, которого постоянно ловят на нарушениях, придется выложить 4 942 рубля.
Эксперт Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Никитина говорила РИА Новости, что после вступления поправок в силу средняя стоимость полисов не изменится больше, чем на пять процентов.
Видео дня. ОСАГО будет дешевле для аккуратных водителей
Комментарии
Автоновости , Татьяна Никитина , РИА Новости , Banki.ru
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