Как изменятся правила ОСАГО с сентября 

Портал «Банки.ру» рассказал , как изменится стоимость полисов ОСАГО после вступления в силу новых правил. В первую очередь, нововведения позволят страховщикам использовать индивидуальный подход к каждому водителю и делать ОСАГО дороже для лихачей.

Как сообщал «Рамблер», поправки в закон об ОСАГО вступили в силу 24 августа.

По новым правилам, тарифный коридор ОСАГО для владельцев легковушек с 5 сентября расширяют на десять процентов вверх и вниз, теперь он находится в границах от 2 471 и 5 436 рублей (раньше 2 746 — 4 942 рублей).

В рамках этого коридора страховые компании будут устанавливать тариф для разных регионов. «Банки.ру» отмечают, что в традиционно убыточном для страховщиков Краснодаре всем водителям назначали верхнюю границу коридора, даже если за полисом пришел аккуратный автомобилист.

Благодаря поправкам у компаний появилась возможность применять индивидуальный подход: водители, которые не попадают в аварии и не нарушают ПДД, смогут получить более низкую ставку, что нарушители из того же региона.

К примеру, в Москве страховщик установит базовый тариф ОСАГО в 4 400. В таком случае аккуратный московский водитель сможет платить около 2 800 рублей, а москвичу, которого постоянно ловят на нарушениях, придется выложить 4 942 рубля.