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Mulliner презентует три особых модели Bentley 

Car.ru 3 часа назад
Mulliner презентует три особых модели Bentley
Фото: Car.ru
В сентябре производитель из Британии Bentley на выставке Salon Prive презентует сразу три модели в эксклюзивной версии.
На выставке в прошлом году подразделение Bentley Mulliner показало проект восстановленной модели Team Blower 1929 года, который оснащали мотором на 4.5 литра. Уже через год подразделение возобновило свою работу.
Напомним, что Salon Prive будет проходить с 22 по 26 сентября в Великобритании. По индивидуальным заказам планируется презентовать 3 автомобиля. Семейство Collections пополнится Bentley Bacalar, создание Mulliner. В качестве третьего экспоната будет представлена более доступная версия. Компания хочет показать клиентам новые модели для настройки стандартного ассортимента Bentley. Сюда войдут уникальные сочетания оттенков и материалов в отделке. Новые элементы роскоши планируется показать на кабриолете Continental GT. На этом презентация Bentley не будет окончена, ведь они планируют показать две исторические модели из серии Heritage. Сюда входит авто 1930 года выпуска с мотором на 8 литров и машина 1952 года.
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Автоновости , Bentley
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