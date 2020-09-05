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Путин «прокатил» Урганта на машине 

РИА Новости и ещё 4 3 часа назад
Путин «прокатил» Урганта на машине
Фото: ТАСС
Телеведущий Иван Ургант записал шуточный ролик, на котором он оказался в одном автомобиле с президентом России Владимиром Путиным. Его показали в эфире Первого канала.
Для видео были взяты кадры из августовской поездки главы государства за рулем Aurus во время открытия новых участков трассы "Таврида" в Крыму.
Благодаря монтажу на пассажирском сиденье оказался Ургант. Его вопросы подогнали под реплики Путина.
Так, в ответ на слова президента о необходимости пристегнуться, чтобы не получить штраф, телеведущий сказал, что гадал, кто из них двоих первым пошутит.

"Вы меня опередили", — констатировал Ургант.

Во время движения ведущий "зачитал" президенту некоторые шутки: про американского лидера Дональда Трампа, а также про доллар и рубль. Впрочем, последняя главе государства "не понравилась".
В конце ролика Ургант объявил, что выпрыгнет на ходу около телецентра.
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Автоновости , Иван Ургант , Дональд Трамп , Владимир Путин , Первый канал
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