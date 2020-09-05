Путин «прокатил» Урганта на машине 

Телеведущий Иван Ургант записал шуточный ролик, на котором он оказался в одном автомобиле с президентом России Владимиром Путиным. Его показали в эфире Первого канала.
Для видео были взяты кадры из августовской поездки главы государства за рулем Aurus во время открытия новых участков трассы "Таврида" в Крыму.
Благодаря монтажу на пассажирском сиденье оказался Ургант. Его вопросы подогнали под реплики Путина.
Так, в ответ на слова президента о необходимости пристегнуться, чтобы не получить штраф, телеведущий сказал, что гадал, кто из них двоих первым пошутит.
"Вы меня опередили", — констатировал Ургант.
Во время движения ведущий "зачитал" президенту некоторые шутки: про американского лидера Дональда Трампа, а также про доллар и рубль. Впрочем, последняя главе государства "не понравилась".
В конце ролика Ургант объявил, что выпрыгнет на ходу около телецентра.