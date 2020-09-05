Российских автовладельцев ждет неприятность

Введение индивидуального расчета тарифов на ОСАГО, когда аккуратность водителя влияет на стоимость полиса, приведет к росту цен для большинства автомобилистов, уверен автоэксперт Вячеслав Субботин.

В беседе с телеканалом "360" он заявил, что цель страховой компании заработать, и именно с этой целью вводится дифференцирование подсчета тарифа.

"То, что тариф может понизиться при индивидуальном подсчете, — это рассчитано на очень маленькое количество автомобилистов", — пояснил он.

По мнению Субботина, в городе просто невозможно не нарушать правила. И виной этому неправильная организация дорожного движения.

"Есть парковочное место, а на деле его нет. Потому что один знак противоречит другому. Разметка нанесена не по ГОСТу. Поэтому ты всегда будешь нарушать, а тарифы будут расти", — отметил эксперт.

Он также остановился на проблеме высоких тарифов для новичков. По словам Субботина, начинающие водители самые сконцентрированные, однако из-за отсутствия стажа стоимость полисов для них самая высокая. Автоэксперт пояснил, что где-то до трех лет стажа новички ездят предельно внимательно, а потом уже "начинают расслабляться".

Он выразил мнение, что индивидуальный расчет стоимости ОСАГО никак не скажется на безопасности дорожного движения.

В России вступило в силу указание Центробанка о расширении коридора цен на полисы ОСАГО. Теперь страховщики смогут подбирать автолюбителям более персонализированный тариф.

По новым правилам при определении стоимости полиса для каждого водителя могут учитывать дополнительные личностные факторы: семейное положение, наличие детей и другие. А базовые ставки теперь будут находиться в диапазоне от 2471 до 5436 рублей.