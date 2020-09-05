Российских автовладельцев ждет неприятность

Автоэксперт Вячеслав Субботин предупредил, что «персональное» ОСАГО приведет к тому, что россияне будут платить страховщикам больше.

В интервью телеканалу «360» он заявил , что меньшую сумму за полис будет отдавать незначительное число водителей. Для большинства цены вырастут.

«То, что тариф может понизиться при индивидуальном подсчете, — это рассчитано на очень маленькое количество автомобилистов», — сказал Субботин.

По мнению эксперта, дорожное движение в городах организовано неправильно, что вынуждает людей нарушать правила.

«Есть парковочное место, а на деле его нет. Потому что один знак противоречит другому. Разметка нанесена не по ГОСТу. Поэтому ты всегда будешь нарушать, а тарифы будут расти», — привел примеры эксперт.

Кроме того, Субботин заметил, что самые высокие тарифы ОСАГО предусмотрены для водителей-новичков, хотя именно они являются наиболее дисциплинированными участниками движения.

Напомним, сегодня вступило в силу указание ЦБ РФ , расширяющее тарифный коридор ОСАГО. Страховщики получили возможность предоставлять автомобилистам персональные тарифы.

По новым нормативам для владельцев легковых авто диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз (в пределах 2471-5436 рублей). По сути, речь идет о системе социальных баллов для водителей. Страховщики, формируя цену полис, смогут учесть дополнительные данные об автовладельце: семейный статус, нарушение им правил, ДТП и т.д.