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Указ ЦБ по ОСАГО: россиянам придется платить больше 

Майк Габриелян 2 часа назад
Российских автовладельцев ждет неприятность
Фото: РИА Новости
Автоэксперт Вячеслав Субботин предупредил, что «персональное» ОСАГО приведет к тому, что россияне будут платить страховщикам больше.
В интервью телеканалу «360» он заявил, что меньшую сумму за полис будет отдавать незначительное число водителей. Для большинства цены вырастут.

«То, что тариф может понизиться при индивидуальном подсчете, — это рассчитано на очень маленькое количество автомобилистов», — сказал Субботин.

По мнению эксперта, дорожное движение в городах организовано неправильно, что вынуждает людей нарушать правила.

«Есть парковочное место, а на деле его нет. Потому что один знак противоречит другому. Разметка нанесена не по ГОСТу. Поэтому ты всегда будешь нарушать, а тарифы будут расти», — привел примеры эксперт.

Кроме того, Субботин заметил, что самые высокие тарифы ОСАГО предусмотрены для водителей-новичков, хотя именно они являются наиболее дисциплинированными участниками движения.
Напомним, сегодня вступило в силу указание ЦБ РФ, расширяющее тарифный коридор ОСАГО. Страховщики получили возможность предоставлять автомобилистам персональные тарифы.
По новым нормативам для владельцев легковых авто диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз (в пределах 2471-5436 рублей). По сути, речь идет о системе социальных баллов для водителей. Страховщики, формируя цену полис, смогут учесть дополнительные данные об автовладельце: семейный статус, нарушение им правил, ДТП и т.д.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянка подозревается в серии мошенничеств с ОСАГО.
Видео дня. ОСАГО будет дешевле для аккуратных водителей
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Автоновости , Центральный банк России
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