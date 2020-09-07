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BMW выпустит девять новых электрокаров 

Motor.ru и ещё 2 1 час назад
BMW выпустит девять новых электрокаров
Фото: Motor.ru
Компания BMW поделилась планом по электрификации модельного ряда, в который к 2030 году войдут девять новых моделей с нулевым выхлопом, сообщает Autocar.
В рамках плана под названием Power of Choice («Сила выбора») BMW собирается продать более семи миллионов гибридных и полностью электрических автомобилей, в том числе под маркой MINI, в течение 10 лет.
К 2030 году баварцы намерены стать лидерами в сегменте электрокаров, в котором соперничают с Audi, Jaguar, Lexus, Mercedes-Benz и Tesla. Для достижения этой цели компании придётся продавать в среднем по 460 000 «зелёных» автомобилей в год. Это куда больше, чем результат прошлого года: тогда было продано только 42 249 таких BMW, и все они — это i3, первый и пока единственный серийный электрокар марки.
В число новых полностью электрических моделей войдёт электроверсия кроссовера X3 под индексом iX3, представленная в июле. В 2021 году к ней присоединится пятидверное купе i4 и серийная версия концепта iNext, которая получит имя iX. Кроме этого, в ближайшие годы появится небольшой кроссовер на базе X1 — iX1, — и новые электрокары i5 и i7, которые станут флагманами электрической линейки. При этом её «первенец», хэтчбек i3, покинет конвейер и передаст имя преемнику на базе седана 3 серии.
По данным Autocar, в под шильдиком принадлежащей BMW марки MINI будут выпущены два электрокара. Новые модели будут построены на актуальных платформах компании — FAAR и CLAR.
В России электрический BMW i3 доступен с электромоторами мощностью 170 и 184 лошадиных силы по цене 3 840 000 и 4 140 000 рублей соответственно. Запас хода у обеих версий одинаковый и составляет 260 километров.
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Автоновости , BMW i3 , Jaguar , Audi , BMW , Lexus , Tesla , Mercedes-Benz
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