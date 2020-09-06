Пять причин не верить автообзорщикам

Автоэксперт «Свободной прессы» Александр Долгих перечислил пять причин, почему не следует на слово верить журналистам и блогерам, обозревающим автомобили. По мнению эксперта, не стоит забывать, что мнение конкретного человека субъективно, а реальная эксплуатация авто зачастую отличается от тест-драйва.

Журналист напомнил, что вкусы людей различаются, поэтому и впечатление от конкретной модели авто может не совпадать с авторским. Тем более, по словам Долгих, в большинстве случаев на обзор дилеры предоставляют топовые версии авто в максимальной комплектации, в то время как рядовой покупатель рассчитывает на более скромный вариант.

Недельный тест-драйв не всегда может наглядно продемонстрировать функции и возможности авто, которые окажутся ценными в ходе реальной эксплуатации машины, отметил эксперт. Так, автообзорщик может проигнорировать вместительность салона с учетом детей у водителя, поскольку блогер – бездетный, или судить о ней исходя из своей комплекции, в то время как потенциальный покупатель обладает телом иного характера.

«Блогеру может быть тесно, потому что он толстый и высокий, а вам будет удобно», - привел пример автор.

Журналист также добавил, что результаты грязевых тестов и диагонального вывешивания кроссоверов зачастую оказываются бесполезными, поскольку основная масса автовладельцев в процессе эксплуатации ни разу не съедет с твердой грунтовки в сторону бездорожья.

Третья причина не верить автообзорщикам – их лояльность к PR-отделам автодилеров. Критика в отношении продаваемых моделей может сослужить плохую службу: в следующий раз журналист может не получить машину на обзор.

Четвертая – разное отношение к деньгам. Журналисты, отмечает автор, пользуются автомобилем бесплатно, зачастую не примеряя на себя возможные расходы на его содержание.