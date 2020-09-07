Россияне обновили рекорд по автокредитам: число выданных в июле ссуд достигло 82,5 тысячи, подскочив за месяц на 15 процентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ» Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Банки выдали в июле автокредиты на общую сумму 64,4 миллиарда рублей. В годовом выражении объем также увеличился — на 6,3 процента по числу ссуд и на 11,7 процента по их сумме. Россияне бросились скупать автомобили из-за ожидания роста цен на них, некоторые производители уже пошли на этот шаг, заявил гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин

Однако эксперт уверен, что подобного всплеска ближайшие месяцы ждать не стоит. Многие дилеры сообщили об отсутствии предновогодних акций, которые традиционно позитивно влияют на спрос. Аналитики также указали на то, что из-за пандемии коронавируса автопроизводителям стало нечем торговать, режим самоизоляции и сезонные отпуска снизили темп выпуска машин.